Rodrigo Ribeiro assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com Rodrigo Ribeiro, um jovem avançado de 16 anos que se tem destacado na Academia. O atacante é internacional sub-16 por Portugal e até marcou um hat-trick na goleada por 5-1 alcançada diante do Belenenses, na primeira jornada do Torneio Nacional de sub-17. À Sporting TV, o jogador revelou-se satisfeito com o voto de confiança que recebeu por parte dos responsáveis leoninos.





"É um sentimento de orgulho, por, depois de vários anos a trabalhar, ter conseguido atingir os meus objetivos. Agradeço ao Sporting, aos meus colegas e treinadores que também ajudaram para que isso fosse possível", afirmou o jogador, que ainda apontou Tiago Tomás como um exemplo a seguir: "Vou tentar fazer como ele".