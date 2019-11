Rodrigo saiu por precaução frente ao Belenenses SAD

O cartão amarelo visto aos 20 minutos, por carga sobre André Sousa, acabou por condicionar o desempenho de Rodrigo Fernandes, que, após ter jogado dois minutos, diante do V. Guimarães, em Alvalade, estreou-se ontem como titular na equipa treinada por Silas. O médio-defensivo, de 18 anos, constituiu, aliás, a principal surpresa da equipa verde e branca na partida frente ao Belenenses SAD. O camisola 93 ocupou o lugar que, na ausência de Rodrigo Battaglia, tem sido entregue quase exclusivamente a Doumbia.

A decisão de substituir o jovem futebolista ao intervalo foi uma medida de precaução do treinador leonino, que, em plena sala de imprensa, no final do encontro, assumiu ter sido essa a razão para fazer entrar, no reatamento, o internacional pela Costa do Marfim. O que significa que Silas até estaria a gostar do rendimento de um futebolista que representa o Sporting desde 2009, ou seja, desde os oito anos de idade. É, pois, possível que Rodrigo Fernandes volte a ter novas oportunidades para tentar conquistar os adeptos leoninos.