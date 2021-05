Rodrigo Tello e o regresso de Ronaldo: «Sei que gostaria de retribuir ao Sporting»

Rodrigo Tello, chileno que foi campeão nacional pelo Sporting em 2002 e também antigo companheiro de Cristiano Ronaldo de leão ao peito no início do milénio, abordou a possibilidade de o craque da Juventus regressar ao clube que o formou, aliás, uma intenção já adiantada por Record.





"Na última vez que falámos ele estava próximo de jogar uma final da Liga dos Campeões e por isso não tocámos no tema. Falámos das recordações que temos quando éramos colegas, piadas de balneário, coisas desses estilo", atirou ao "AS Chile", passando, depois, à notícia do nosso jornal: "Vi que existia essa possibilidade quando terminasse contrato com a Juventus [2022], não sei se será exequível, mas estamos a falar de um jogador que cresceu no Sporting, um clube que lhe deu tudo e de onde saiu muito pequeno. A vida dá muitas voltas e sei que ele gostaria de retribuir aquilo que fizeram por ele. O regresso é um cenário válido."Não menos importante, o título verde e branco, ao cabo de 19 anos de jejum, que comemorou de forma intensa, diz, recordando, também, um dos episódios da época 2001/02, a do 18.º campeonato."Há um jogo fundamental: estávamos a perder contra o Benfica na Luz por 2-0, com 100 mil pessoas na mancada. O Jardel marca de penálti e na última jogada, eu recebo a bola do lado direito e de 'banana' - como se diz - coloquei a bola na área. Sabia que tinha lá o Jardel, que era um matador, e conseguimos empatar no último minuto", lembrou o ex-futebolista que abandonou o Sporting em 2007.