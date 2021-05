Rogério Alves apoia recandidatura de Frederico Varandas

Rogério Alves aponta o caminho da recandidatura a Frederico Varandas, um cenário adiantado por Record esta semana que agora o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube aprova, argumentando com o trabalho “extraordinário” no quadriénio que termina em 2022.

“O Frederico é uma pessoa muito nova [41 anos] e tem todas as condições para se recandidatar”, atirou, sem comentar prazos, mas deixando no ar que poderá já não constar de uma próxima lista para os órgão sociais: “Vou fazer 60 anos [a 20 de novembro], estou feliz com o que foi conseguido, mas, para ser sincero, é irrelevante. O clube está bem entregue às novas gerações, com gente muito boa. O Mundo é mesmo assim, uns vão ficando e outros vão saindo.”