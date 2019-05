Rogério Alves: «Até o país está mobilizado para que o Sporting possa ganhar»

Rogério Alves aguarda por um triunfo do Sporting na final da Taça de Portugal, apesar do valor que atribuiu ao FC Porto."Todo o planeta sportinguista está confiante na equipa. Vamos defrontar uma grande equipa e a vitória será uma proeza, a acontecer. Mas estou confiante. Merecemos acabar a época com um triunfo, seria a cereja no topo do bolo. E até o país está mobilizado para que o Sporting possa ganhar, sem menosprezo para o adversário. Seria importante que ganhássemos e também muito merecido", disse o presidente da mesa da AG dos leões aos jornalistas.A formação verde e branca volta a atuar no Jamor um ano depois, quando em 2018 o fez em circunstâncias muito diferentes, uns dias depois do ataque à Academia. E o dirigente espera que uma vitória hoje apague de vez essa memória negativa: "Um ano depois, estamos muito acima das expectativas. Estão de parabéns os que fizeram com que um ano depois estejamos a disputar a final da Taça. Espero que haja vontade de revogar essa triste tarde, foi o culminar de tudo o que correu mal. A vitória na Taça daria um contributo extraordinário nesse sentido. Espero que uma vitória sobre o FC Porto possa viabilizar tudo isso."