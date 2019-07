Rogério Alves: «Ausência de Bruno de Carvalho não é um alívio»

Rogério Alves esteve esta quarta-feira à noite na 'SIC Notícias' a esclarecer os sócios leoninos sobre a assembleia geral (AG) do próximo sábado, no qual estará em votação a expulsão do antigo presidente de Sporting, Bruno de Carvalho, e Alexandre Godinho, ex-vogal do clube de Alvalade."Vamos esclarecer uma coisa, a decisão de expulsão já foi tomada pelo Conselho Fiscal e Disciplinar. Os estatutos do Sporting preveem que um sócio sancionado por um processo movido pelo Conselho Fiscal e Disciplinar possa manter ou revogar a sanção aplicada na assembleia geral. É para isso que a AG tem competência, as pessoas, os sócios deslocar-se-ão no sábado ao Pavilhão João Rocha para delibarem sobre esta questão específica e única relativamente a duas pessoas", lembrou o presidente da Mesa da AG.O processo de expulsão de Bruno de Carvalho promete não ser pacífico. "Não é um sócio qualquer, para efeitos da sua notoriedade pública, pelo passado e funções no clube. Mas, para efeitos de tratamento numa AG, tem os mesmos direitos e prerrogativas de qualquer outro sócio que tivesse sido sancionado. Aliás, arrisco dizer que esta será a segunda vez que a AG se vai debruçar sobre sanções disciplinares aplicadas pelo CFD. Poderá ter existido noutra altura, não tenho conhecimento. Mas tivemos em dezembro uma primeira AG com essas características, em que também foram apreciados recursos de sócios que foram expulsos e de outros que foram suspensos. Agora teremos apenas de dois sócios que foram expulsos. Esta será, pois, uma AG sui generis, para a qual é preciso ter um formato que a Mesa da AG cria em função do seu objetivo específico, que é o de apreciar estes recursos."Quanto à condição de sócio de BdC, Rogério Alves esclareceu que "o recurso de expulsão suspende a expulsão".A possibilidade de uma aministia geral "não está prevista estatutariamente" e Rogério Alves quer manter a distância. "O presidente da Mesa da AG não toma partido sobre qualquer questão da AG. O que tem de fazer é aquilo que os estatutos mandam. E neste caso mandam que se faça uma AG extraordinária, que permita que os sócios deliberem. Para que haja uma amnistia, em traços gerais, se a AG votar no sentido da revogação... um dos grandes desafios do Sporting é uma profunda alteração estatutária, pois quer os estatutos quer o regulamento da AG contêm normas absolutamente insusceptíveis de aplicação e que, uma vez aplicadas, sabotariam a própria AG, algumas até ilegais", garantiu.Bruno de Carvalho sugeriu a inexistência de uma ata da destituição de sócio, algo prontamente desmentido pelo presidente da Mesa da AG. "Vamos acabar com esse mito. Esse mito de inacessibilidade... as atas estão acessíveis a qualquer sócio do Sporting, basta ir ao próprio Sporting ou ao notário que as atas estão lá."Bruno de Carvalho escreveu uma carta a Rogério Alves, no qual apresentava questões sobre a forma escolhida para a AG. O dirigente leonino esclareceu a questão. "Só é possível que pessoas suspensas estejam presentes na AG porque a Mesa da AG entende que essas pessoas devem estar presentes, o que até viola os estatutos. Mas este parece-me o modelo mais adequado. Basta ver que nas AG mais recentes todas as pessoas que se inscreveram para usar da palavra puderam-no fazer. Agora, não sei se vai haver expulsão. É meu papel criar garantias que se possam defender. Já em dezembro permiti que fossem à AG apresentar a sua defesa. O modelo mais adequado é que a pessoa visada possa usar da palavras. N há qualquer alívio pela ausência de Bruno de Carvalho. Em dezembro todos os visados estiveram presentes e usaram da palavra", frisou, deixando o apelo "ao comportamento cívico, ainda que seja um assunto antipático e gerador de antagomismo entre as duas partes".