Rogério Alves delibera sobre AG

Com Frederico Varandas a garantir que, no que depender de si, leva o mandato "até ao fim", a Mesa da Assembleia Geral (MAG) vai anunciar hoje a sua decisão relativamente ao pedido de uma assembleia geral de destituição, entregue pelo movimento ‘Dar Futuro ao Sporting’. Nas últimas semanas, o órgão presidido por Rogério Alves tem estado a apreciar a resposta dos requerentes e conta, agora, divulgar o despacho final. Numa nota recente, publicada no seu site, o Sporting manifestou confiança numa decisão em uníssono por parte da MAG. "A decisão [...] será divulgada dia 11 e, seguramente, será por unanimidade", lia-se no referido comunicado.





A este propósito, recorde-se que os responsáveis pelo referido movimento já vieram a público acusar a MAG de retardar propositadamente o seu anúncio, por meio de "manobras dilatórias". "Os sócios têm o direito a ser informados. Cumpra-se a Lei e os Estatutos!", escreveu o ‘Dar Futuro ao Sporting’, nas redes sociais.