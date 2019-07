Rogério Alves divulga hoje procedimentos a adotar na Assembleia Geral de sábado

Aprovado no sábado o orçamento do clube, por quase 70% dos votos, numa AG não isenta de polémica e com pedidos de demissão de Frederico Varandas, o Sporting prepara-se para reunir de novo os sócios e deliberar, desta vez, sobre os recursos apresentados por Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, relativamente às penas de expulsão que lhes foram aplicadas pelo Conselho Fiscal e Disciplinar.





O presidente da MAG, Rogério Alves, divulgará hoje os procedimentos a adotar na referida AG, que está marcada para sábado (14h30), 6 de julho, no Pavilhão João Rocha. O próprio já disse que ambos os visados devem poder usar da palavra, mas não quantificou tempo e os estatutos são omissos.