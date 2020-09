Rogério Alves: «É a Assembleia Geral no figurino possível»

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, defendeu que os "estatutos são respeitados", e que em tempos de pandemia é preciso moldar as regras para tentar manter o normal funcionamento do clube.





Relacionadas Sporting esclarece sócios na véspera da Assembleia Geral

"Esta é a Assembleia Geral no figurino possível que harmoniza os estatutos com a lei que não permite que haja ajuntamentos", afirmou o advogado, à Sporting TV, onde revelou que foi feito um plano de contingência com a Direção-Geral de Saúde: "Os equipamentos serão desinfetados, há circuitos de circulação e o distanciamento social para evitar as aglomerações. Depois também confiamos no civismo de toda gente".O dirigente lembrou que a direção já realizou "cinco Assembleias Gerais", e que os "sócios são frequentemente chamados a emitir a sua opinião". O causídico ainda apelou aos sócios para comparecerem por estarem reunidas "as condições de segurança".