Rogério Alves e a falha no pagamento ao Sp. Braga: «Compreendo muito bem a atitude do Sporting»

Rogério Alves abordou as dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 em Alvalade e, a esse propósito, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting diz compreender a decisão da SAD leonina em não pagar ao Sp. Braga a primeira prestação, de 5 milhões de euros, da transferência de Rúben Amorim.





"Compreendo que o Sp. Braga pugne por receber determinados montantes em determinados prazos, mas também compreendo muito bem a atitude do Sporting. A mesma lei que determina que os contratos têm de ser cumpridos pessoalmente tem exceções à regra, nomeadamente a alteração anormal das circunstâncias. Trata-se de uma etiqueta jurídica. É difícil imaginar uma alteração mais radical que esta", sublinhou, à Sport TV, frisando que "a atitude tomada tem a ver exclusivamente com o tsunami, o ciclone que se abateu sobre a vida dos clubes"."A informação que tenho é que estão em curso diálogos frutíferos - e que as pessoas não se intrometam para estragar o que está a ser arranjado - e que até ao prazo final para o pagamento total, o pagamento ocorrerá. A informação foi-me transmitida por quem está a tratar deste dossiê. Que o Sporting e o Sp. Braga estão a falar", acrescentou."É preciso percebre que nada do que aconteceu é normal. De repente houve uma quebra violentíssima de receitas e o layoff tem sido uma medida utilizada por muitas empresas. O que espero é que rapidamente se volta à normalidade pós-pandemia, porque os danos terão alguma duração. Entendo todas as medidas como combate necessário a um flagelo a uma programação que se viu ferida pela falta de receitas", rematou Rogério Alves.