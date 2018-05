Continuar a ler

Para o antigo presidente da mesa da AG do Sporting, este episódio acaba por ser a consequência do ambiente e linha seguida pelo clube. "Neste momento isto parece ser um consenso nacional. Não só por isto, mas este foi o episódio mais trágico que acaba por ser o coroar do que aconteceu nos últimos tempos. Criar um ambiente inédito de antagonismo permanente entre o presidente da direção, os jogadores e a equipa técnica é uma coisa que obviamente não podia dar bom resultado. Vivemos num permanente ataque aos jogadores e equipa técnica, com episódios lamentáveis. A chuva de tochas sobre o Rui Patrício foi um desses episódios, mas não só", lamentou, frisando que a solução "mais acessível é a convocatória de uma AG para esse fim."



Relativamente a uma candidatura à presidência do Sporting em caso de eleições antecipadas, Rogério Alves assumiu que o assunto "não está na sua agenda" mas lembrou que a conjuntura mudou radicalmente nos últimos dias: "Não sabia que isto ia acontecer, estávamos a dois ou três anos de eleições. E que de um dia para o outro este turbilhão conseguiu precipitar. Tem de ser a conclusão de uma reflexão. O Sporting não vai deixar de ter quem se candidate, não vai deixar ser deserto. Não digo categoricamente que não, como não digo que sim. Há muitos sportinguistas que me perguntam isso… haverá gente muito capaz disposto a candidatar-se. A seu tempo saberemos. Se for a melhor solução para o clube e compatível com a minha vida, é uma hipótese. Sou claro, direto e conciso. Não tenho nenhum projeto.

Rogério Alves considerou que o ataque ao plantel do Sporting constituiu o "dia mais negro da história" do clube e apontou responsabilidades à direção por estes e outros acontecimentos recentes, ao ter deixado os jogadores "desprotegidos"."Não vamos disfarçar as coisas. Ontem o Sporting viveu o dia mais negro da sua história. Uma coisa foi a agressão bárbara e criminosa que nos envergonhou a todos; hoje temos o início do conhecimento de uma investigação relativamente à qual temos de aguardar para perceber se algo com perfil criminal aconteceu. A direção do clube tem uma responsabilidade objetiva no que aconteceu. Se os jogadores ficarem desprotegidos perante aquela invasão há a responsabilidade. Houve erro, falha. Os órgãos sociais deveriam demitir-se. Não há condições para seguirem em funções", começou por dizer o advogado numa entrevista à RTP3.

Autor: Ricardo Granada