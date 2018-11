Rogério Alves: «Estamos atentos para saber quando intervir»

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, garantiu que o clube de Alvalade está a acompanhar a investigação do caso de Alcochete e que está à espera de "saber quando deve intervir.""Toda a gente sabe que o Sporting viveu momentos traumáticos e que não se adivinhariam como possíveis. A invasão à academia foi um ato indesculpável e no qual a justiça tem de agir. O Sporting está a acompanhar o processo. Isso passa por um processo que não é agradável para o Sporting nem para as pessoas envolvidas.Estamos atentos para saber quando intervir. Há que acompanhar o que irá resultar da investigação", frisou à 'RTP 3'.O líder da MAG falou ainda dos últimos meses do mandato de Bruno de Carvalho, mostrando-se crítico acerca do conflito interno entre o ex-presidente e os jogadores. "A tensão entre o presidente e os jogadores, a troca de mensagens nas redes sociais, a forma áspera e a linguagem rude da qual os jogadores eram alvo... Foram momentos deprimentes, os sportinguistas ficaram tristes", considerou.Confrontado sobre se a detenção de Bruno de Carvalho poderia prejudicar o clube nos processos de rescisões, Rogério Alves disse ser fundamental que o clube se proteja. "Quem estiver em antagonismo com o clube, naturalmente irão verificar tudo aquilo que possam aproveitar para atacar. O importante é que o Sporting se proteja. Vivemos numa sociedade insaciável de comunicação, queremos saber tudo imediatamente. Temos de proteger o Sporting", afirmou.Questionado sobre a razão que levou grande parte dos sócios a votar em Bruno de Carvalho em eleições anteriores, o presidente da MAG preferiu deixar o passado para trás. "É mais útil que pensemos como vamos construir o futuro. O Sporting não pode estar a patinar no passado. Temos um lugar ímpar na história do desporto. Como nas famílias, há momentos altos e baixos", argumentou.