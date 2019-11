Rogério Alves: «Estatutos dizem que os sócios devem respeitar os órgãos sociais»

Rogério Alves abordou na Sporting TV o processo de recolha de assinaturas levado a cabo pelo movimento 'Dar Futuro ao Sporting', que visa destituir os órgãos sociais. E quando lhe perguntam se ele próprio está de pedra e cal, o advogado responde citando os estatutos."Há um dever estatutário de cumprir os mandatos até final. Compreendo a pergunta, mas nós não podemos contestar diariamente, ao ritmo de três, quatro, cinco, seis vezes por dia, notícias, comentários, vindos de fontes avulsas, vindos de fontes não identificadas, que falam de estados de alma, que falam de expectativas, que falam de possibilidades e que, obviamente, não podem ser desmentidas ao ritmo diário. O que eu aconselho, para que toda a família sportinguista possa estar mais tranquila, é que ouçam as fontes do Sporting, bebam diretamente a água da fonte, não confiem tanto nos intermediários. E aquilo que queiram saber, relativamente ao Sporting, aguardem que alguém do Sporting se pronuncie. E que compreendam também que não se pode… num mundo fortemente marcado pela presença dos órgãos da comunicação social, o que é ótimo e não tem assim qualquer problema, pelo contrário… Estar a desmentir horas e horas e horas de notícias, de informações, de fontes, de possibilidades, de especulações…"E adianta: "Portanto, aquilo que os estatutos dizem é muito claro: quem é eleito para os órgãos sociais do Sporting tem o dever de cumprir a sua missão. Mas os estatutos dizem mais coisas, os estatutos dizem que os sócios devem contribuir para a coesão dentro do universo do Sporting, devem respeitar os órgãos sociais, devem respeitar as deliberações dos órgãos sociais e quem não estiver de acordo tem meios, tem vias, para se insurgir, para reagir, num quadro de plena democraticidade. Nós estamos aqui com a legitimidade que nos foi conferida, a exercer os poderes/deveres que nascem da lei e dos estatutos. Porque sempre, sempre temos cumprido a lei e os estatutos e vamos continuar a cumprir escrupulosamente a lei e os estatutos, porque essa é a nossa função."