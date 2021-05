Rogério Alves: «Frederico Varandas tem todas as condições para se recandidatar»

Rogério Alves mostrou-se muito feliz com esta época e elogiou o trabalho de Frederico Varandas à chegada à Câmara Municipal de Lisboa, onde o Sporting vai ser recebido.





"É um sentimento de imensa alegria: o Sporting é um clube do povo e quase que arriscaria dizer que grande parte do povo português está feliz com esta vitória, merecida, linear e inesperada para muitos; foi uma vitória contra o cepticismo, da garra, da perseverança, da crença, da glória, da dedicação e, portanto, estamos muito felizes.""Não podemos ser céticos e temos de saber enfrentar a zona de rebentação, que era o grande desafio que se colocava a esta Direção. Mostrar aquilo que era capaz. As suas apostas estratégicas foram todas vencedoras, mas era preciso que fossem abortadas à nascença, pois não teríamos a alegria final. O povo sportinguista está feliz com este ano jubiloso, tão feliz e tão merecido.""Não sou eu que coloco, são os factos, evidentes e que não enganam: basta olhar para o palmarés do que foi feito neste curto espaço de tempo. Tudo isto interessa a bem do Sporting. A nível do João Rocha? Não vamos entrar numa competição. Todos terão feito o melhor. O que esta Direção conseguiu foi extraordinário, mas não foi só a Direção, foi o futebol, o futsal, os atletas, a Patrícia Mamona… A verdade é que foi uma aposta estratégica bem planeada e que passou a zona de rebentação para se mostrar. É um exemplo cívico para o país. Estamos todos de parabéns.""Normal com certeza que é. O Frederico é uma pessoa muito nova e tem todas as condições para se recandidatar, mas isso é como os documentos, pessoais e intransmissíveis."Consigo?"Eu vou fazer 60 anos este ano, estou feliz com o que foi conseguido, mas com toda a sinceridade, é algo irrelevante. O Sporting está bem entregue às novas gerações, há muita gente boa que pode tomar conta do Sporting e o mundo é mesmo assim, uns vão ficando e outros vão saindo.""A força do Sporting aponta para a união e, permanecendo unidos, vamos ganhar, sabendo que não podemos ganhar sempre. A nossa força é esmagadora e muito grande. Este ano engrossamos a onda verde que normalmente avassala o país."