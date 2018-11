Rogério Alves: «Gostaríamos de promover uma reforma dos estatutos»

O Sporting vai avançar com uma nova revisão dos estatutos. A garantia é do próprio presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves. "Gostaríamos de promover, ao longo do mandato, uma reforma dos estatutos, visando permitir uma participação mais ampla e regular de todos os associados do Sporting na vida do clube", anunciou, em artigo de opinião publicado no jornal ‘Sporting’.Um dos pontos em agenda deverá ser a possibilidade de abrir a votação eleitoral aos núcleos, como já prometeu Frederico Varandas. "Apresentaremos um primeiro conjunto de linhas mestras, que, a nosso ver, deverão balizar as alterações a propor, no primeiro trimestre de 2019", acrescenta Rogério Alves, que hoje conduz a primeira AG deste mandato, relativa ao orçamento do clube. A 15 de dezembro haverá nova AG, relacionada com as sanções disciplinares a Bruno de Carvalho e restantes ex-dirigentes. Até lá, Rogério Alves promete divulgar "mais informação".