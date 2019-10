Rogério Alves: «Ilações políticas destes resultados terão de ser retiradas pela direção»

No final da AG do Sporting, em que foram aprovadas as contas da temporada passada, com 52,95% dos votos a favor mas mais votantes contra (55,92%), Rogério Alves falou aos jornalistas.





"Os sócios votaram como entenderem e o Sporting é democrático. As ilações políticas destes resultados terão de ser retiradas pela direção a seu tempo, a quem o compete. O Sporting é um clube muito grande. O trajeto que tem de ser feito é para a pacificação do clube. Porque temos de pôr os olhos num clube que tem 3 ou 4 milhões de adeptos. O sucesso do futebol, financeiro e das modalidades levará o clube à união", disse o presidente da Mesa da AG, garantindo o apoio a esta direção.