Rogério Alves: «Não foi fácil, o Sporting ainda tem feridas abertas»

O presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Rogério Alves, salientou o facto de a AG desta sexta-feira ter decorrido sem problemas de maior e de ter "produzido" o seu efeito, ou seja, ter levado a uma votação, que no caso terminou com a aprovação dos dois pontos : o orçamento para esta época e o relatório e contas da passada temporada. Admitindo que a contestação que ocorreu no Multidesporto de Alvalade é natural dadas as divergências do passado recente, o advogado apelou aos sócios para contribuírem para a união."Foram aprovados o orçamento e o relatório e contas, com percentagens diferentes. Missão cumprida. Não foi fácil mas compete aos sportinguistas com responsabilidades não esconder que o clube ainda atravessa momentos de tensão, há feridas ainda abertas e um caminho para restaurar a união. Mas o que aconteceu na AG não impediu que a mesma tivesse decorrido, com momentos de maior ênfase nos protestos. Temos todos de contribuir para a união e não estar sempre a êxpor aquilo que nos divide. É natural a divergência mas temos de tentar fazer isto num clima de fraternidade. Esteve um universo representativo mas o Sporting tem milhões de adeptos e mais de 100 mil sócios. A esmagadora maioria deles quer um clube unido que sare feridas e não as esfregue. No essencial, apesar das divergências, a AG produziu os resultados que teria de produzir, qualquer que fosse o resultado", disse Rogério Alves aos jornalistas no final da reunião magna, deixando um apelo para a AG do próximo dia 15: "Quero acreditar que os sócios que estiverem nessa AG vão aprender com o que aconteceu no passado e fazer um esforço para que ela corra melhor."Questionado sobre o facto de o pai e a irmã de Bruno de Carvalho terem estado presentes e usado da palavra, o presidente da MAG lembrou que "é um direito que lhes assiste como sócios" e que procura que "toda a gente inscrita possa falar". Já no que respeita a alguns assobios a Varandas, Alves referiu que "ainda há divisões" e que "a história recente do Sporting criou fraturas fundas."Rogério Alves já tinha anunciado que está na calha uma nova reforma dos estatutos , que não considera algo excessivo, depois de as duas anteriores direções terem feito o mesmo: "se as reformas forem bem feitas nunca são de mais. Reformas são boas se tiverem boas soluções. Falamos de descentralizar o voto, preconizar soluções de divulgação de informação... não estarmos presos no Século XXI a estatutos que não ficariam mal nos anos 70. Regulamento Disciplinar? Há normas com as quais não concordo mas a prioridade é a reforma estatutária. Temos de corrigir o que é obsoleto nos estatutos."