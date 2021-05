Rogério Alves: «O Sporting ficou unido e o país celebrou com enorme alegria»

Rogério Alves reconheceu este domingo, na reinauguração do Museu do Sporting em Leiria, que a conquista do título nacional "já estava a tornar-se uma espécie de trauma", mas salientou, perante algumas dezenas de adeptos, que o clube começa a viver um ciclo vitorioso, que resulta de uma "dinâmica de roda dentada, com força, unidade e títulos".





"É nesta elencagem, nesta roda dentada, que temos de ter o nosso dinamismo e não havia melhor maneira de unir o Sporting do que esta. O Sporting ficou unido e o país celebrou com enorme alegria e entusiasmo", frisou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, que classificou o Museu na cidade do Lis como um "oásis de sportinguismo"."O Sporting é grande, porque há muita gente do Sporting, por isso é que somos grandes. E por haver muita gente do Sporting é que temos muito poder no apoio das pessoas e por isso é que ganhamos muitos títulos e em muitas modalidades", frisou o dirigente, valorizando a turma de Ruben Amorim, uma equipa que "se comportou de forma brilhante, extremamente bem capitaneada e que nos deu este entusiasmo brutal cujas ondas de choque ainda vão durar durante muito tempo".Rogério Alves apadrinhou a inauguração dos três novos espaços do Museu de Leiria, dedicados a Cristiano Ronaldo, à Academia e a Joaquim Agostinho. "O Museu não é um espaço morto. O museu tem vida, mas também temos de ser nós a dar-lhe vida e paixão. E aqui há muita paixão", declarou o responsável do museu, o mítico Bernardes Dinis, frisando que contou com verbas do amigo João Gomes, emigrante na África do Sul, e dos Amigos do Museu, para concretizar a 1ª fase das obras. A intervenção ficou a cargo de Filipe Moreira, curiosamente um homem do futebol, dado que é adjunto de Paulo Duarte na Seleção no Togo.