Rogério Alves defendeu ontem uma mudança de discurso, no Sporting e no futebol português, duvidando que Bruno de Carvalho seja a pessoa certa para o fazer. "Ou há justificação plausível para o que aconteceu ou, em meu entender, a direção não tem condições para continuar. Isto que aconteceu foi o dia mais negro na história do Sporting. Não sei se algum dia viremos a saber tudo o que aconteceu. Há 3 milhões e meio de sportinguistas e portugueses à espera de uma justificação, explicação, de uma grande mudança de paradigma. Neste momento, não creio [que BdC seja a pessoa certa]", afirmou, na SIC Notícias.

O advogado e antigo presidente da MAG dos leões esclareceu não estar preocupado com eleições e negou estar a pensar em candidatura, esperando que "jogadores e equipa técnica possam realinhar e ganhar ao Aves", na final da Taça.

"Em estado de choque", mas sem fazer um nexo de causalidade entre o discurso do líder leonino e os acontecimentos de ontem, sustentou: "O que está em causa não é só repudiar o que aconteceu, é corrigir os fatores críticos que levam a esta guerra permanente no clube em que as pessoas se insultam. O presidente tem de corrigir esse tipo de discurso."

Autor: Nuno Martins