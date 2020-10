Rogério Alves recebe grupo de sócios sexta-feira

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (PMAG) do Sporting, Rogério Alves, vai receber na sexta-feira, às 12 horas, o grupo de associados liderado por Rui Mestre, que irá entregar um requerimento a solicitar a realização de duas reuniões magnas de sócios. A primeira, com o objetivo de readmitir Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho como associados de pleno direito do clube e, a segunda, com a finalidade de destituir os atuais órgãos sociais informação avançada hoje por Record e confirmada por Rui Mestre.





O grupo, que inclui vários simpatizantes do ex-presidente leonino, começou a recolha de assinatura em junho e só agora reuniu o número exigido para a realização das AG.