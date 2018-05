Continuar a ler

Rogério Alves reconheceu que os jogadores e técnicos têm motivos para rescindir com justa causa, mas revelou esperar que não o faça. "Desejo que ninguém faça isso, mas em tese existem motivos para isso, temos de ser lúcidos. Mas cada caso é um caso e espero que não se chegue a tanto, que não haja deserções. Espero que o Sporting não sofra prejuízos graves com estas atitudes. Mas se me perguntar como jurista se um ou vários jogadores ou outros responsáveis do Sporting podem invocar o sucedido como justa causa, é evidente que sim."





Rogério Alves reconheceu que os jogadores e técnicos têm motivos para rescindir com justa causa, mas revelou esperar que não o faça. "Desejo que ninguém faça isso, mas em tese existem motivos para isso, temos de ser lúcidos. Mas cada caso é um caso e espero que não se chegue a tanto, que não haja deserções. Espero que o Sporting não sofra prejuízos graves com estas atitudes. Mas se me perguntar como jurista se um ou vários jogadores ou outros responsáveis do Sporting podem invocar o sucedido como justa causa, é evidente que sim."

O advogado Rogério Alves, conhecido sportinguista que admitiu na última quarta-feira a possibilidade de se candidatar à presidência do Sporting no caso de serem convocadas eleições, considerou numa entrevista à SportTV que se os jogadores do Sporting ganharem domingo a Taça de Portugal vão ficar na história do clube como verdadeiro heróis."Os sportinguistas, os 3,5 milhões de sportinguistas, as pessoas que amam o Sporting, teriam uma grande alegria com uma vitória na Taça de Portugal. Estes jogadores se forem jogar e se ganharem a taça ficarão para sempre como grandes heróis do Sporting Clube de Portugal. Só o facto de irem jogar e de se mobilizarem, se tiverem esse profissionalismo, essa força interior, essa coragem, essa capacidade de ir à luta nesta altura tão difícil, ficarão indelevelmente na história do Sporting como grandes heróis", considerou.