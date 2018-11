Rogério Alves: «Tem de ser dado tempo a Keizer»

Em entrevista à RTP 3, Rogério Alves falou da troca de treinadores no Sporting e pediu tempo para Marcel Keizer implementar as suas ideias."Quero que seja um treinador de grande sucesso. Tem de ser dado tempo a Keizer, não vai ser de um momento para o outro. Apesar de todas as turbulências, acredito que se todos ajudarmos, o Sporting, não sendo o favorito, pode pensar no título", frisou, já depois de abordar o caso das agressões em Alcochete O presidente da Mesa da Assembleia Geral disse que a surpresa de José Peseiro não o surpreendeu. "Não fiquei muito surpreendido. Tristes ficamos sempres. Ao treinador do Sporting desejo sempre o maior sucesso. Tenho simpatia por ele. É um treinador conceituado, competente. Mas Frederico Varandas foi para presidente sem fazer a pré-época e sem escolher o treinador. Com mais ou menos justiça, o Sporting entrou em perda. Estou solidário com o presidente", salientou.