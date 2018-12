Rogério Alves: «Temos de encontrar formas do Séc. XXI para fazer estes escrutínios»

Rogério Alves fez o balanço da Assembleia Geral do Sporting, dizendo que "correu bem" mas deixando reparos ao processo de escrutínio, que, garante o presidente da MAG, precisa de ser atualizado."À AG compete deliberar e hoje as pessoas que eram recorrentes e tiveram 15 minutos para usarem da palavra e apresentaram os seus pontos de vista. Depois todos os que se inscreveram puderam usar da palavra. 30 pessoas. O escrutínio decorreu de forma tranquila. O dever de uma AG é que se debata e se delibere. Foi o que aconteceu. Os resultados demoraram algum tempo a escrutinar porque houve uma contagem e conferência, ato contínuo, para que tudo ficasse contado até à décima. Não compete à MAG tirar ilações políticas para o clube. A AG decorreu com tranquilidade, o que havia a fazer foi feito. Os resultados foram apurados e esta demora tem a ver com o longo período de escrutínio. Temos de encontrar formas mais modernas do Séc. XXI para fazer estes escrutínios, mas é assim", referiu aos jornalistas.""Estamos a falar de oito recursos. O que posso dizer é que todas as sanções que foram aplicadas, suspensão e expulsão, se mantiveram porque a AG entendeu, com votações diferentes mas a maioria dos sócios votantes optou por mantê-las. A votação manteve o que tinha sido deliberado peça Comissão de Fiscalização. Dos seis recursos de sanções de suspensão e dois de expulsão. A AG votou por maioria manter as sanções aplicadas.""Não queria ser impreciso nos números, mas estiveram presente cerca de 4 mil associados. Ligeiramente abaixo.""Após a primeira contagem fazemos uma conferência. A recontagem faz parte dos serviços de contagem. Os funcionários do Sporting merecem elogios porque estão há muitas horas a trabalhar, um trabalho de que nos podemos orgulhar.""A AG correu bem, as pessoas todas intervieram. Agora, há paixão, há emoção, as pessoas manifestam-se de uma maneira por vezes mais exuberante, mas a AG correu bem. A MAG não tem preferência por resultados, tem de garantir que a AG cumpre o seu papel."