Rogério Alves: «Varandas trabalha na trincheira mas mantém incólumes as funções de presidente»

Rogério Alves, presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, revela que tem mantido conversas frequentes com Frederico Varandas, que, recorde-se foi reintegrado, como médico, no Exército português, contribuindo dessa forma para o combate contra o novo coronavírus, que até esta segunda-feira provocou já mais de nove centenas de vítimas.





O representante máximos dos sócios do Sporting aproveitou ainda para elogiar o comportamento do presidente do conselho diretivo e repudiar algumas das críticas a Frederico Varandes, que têm surgido da oposição ao líder leonino."Tenho falado com ele. É com ele que obtenho muita desta informação. Ser médico é uma particularidade que muito nos enobrece. Estar na linha da frente, repondo, às vezes, algumas injustiças... Se fôssemos tão bons a fazer bem como a dizer mal estávamos na rota da frente. Não é demais louvar todas essas pessoas. Frederico Varandas trabalha na trincheira, mas mantendo incólumes as suas funções como presidente", assegura Rogério Alves, respondendo desta forma àqueles que, quando o líder leonino foi reintegrado nas Forças Armadas, sugeriram a realização de uma AG com vista à sua destituição.