O antigo vice-presidente do Sporting, Rogério de Brito, acredita que num eventual ato eleitoral Bruno de Carvalho seria reeleito com a maioria dos votos.Garantindo que não acredita que o atual líder leonino "sai pelo seu próprio pé", o associado leonino avança um cenário caso se registem eleições. "Bruno de Carvalho ganharia por maioria fruto de uma paixão de uma camada de sócios leoninos", defendeu em declarações à Rádio Renascença, onde também vê o regresso de Augusto Inácio como benéfico para o emblema leonino: "Pode ser um fator de reunificação do balneário, mas com este regresso o principal objetivo de Bruno de Carvalho é capitalizar apoios para si próprios".Rogério de Brito também admite que para se conservar nas atuais funções, o atual líder leonino esteja disposto a "fazer uma mudança de estilo" de forma a acalmar a contestação interna.