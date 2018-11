Ronaldo continua a render milhões ao Sporting

A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus fez entrar nos cofres do Sporting 2,237 milhões de euros, resultantes da aplicação do mecanismo de solidariedade, que compensa os clubes por direitos de formação, em 5% do valor total do negócio – neste caso, de aproximadamente 100 milhões de euros. O Sporting, onde Ronaldo esteve seis épocas, ficou com 2,25% desse montante. Outro encaixe adicional, de 1,149 milhões de euros, foi proveniente da saída do lateral colombiano Santiago Arias do PSV Eindhoven para o Atlético Madrid, devido à "materialização dos 15% da mais-valia" a que a SAD tinha direito. Pela cedência de jogadores a seleções que estiveram no último Mundial, na Rússia, os leões têm a receber 1,584 milhões de euros.