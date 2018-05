Continuar a ler

Os arguidos estão indiciados por vários crimes, entre os quais sequestro, ofensa à integridade física ou terrorismo. Refira-se, ainda, que é provável que, nos próximos dias, sejam feitas ainda mais detenções no âmbito deste caso. Os 23 arguidos que invadiram a Academia viram segunda-feira ser decretada a medida de prisão preventiva. Após o Ministério Público ter defendido a aplicação desta medida de coação para todos os envolvidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública", o Tribunal do Barreiro corroborou o apelo.A decisão foi tomada dada a "natureza dos ilícitos em causa e a visibilidade social que a prática dos mesmos implica, considerando aumento do número e gravidade dos crimes associados ao fenómeno desportivo".Os arguidos estão indiciados por vários crimes, entre os quais sequestro, ofensa à integridade física ou terrorismo. Refira-se, ainda, que é provável que, nos próximos dias, sejam feitas ainda mais detenções no âmbito deste caso.

Cristiano Ronaldo comentou as agressões no Sporting. "É uma situação aborrecida. Tenho de ficar sempre do lado de jogadores e treinadores. Tenho a mesma profissão que eles, estou a 100 por cento com eles", disse à RTP.CR7 disse não ser " a pessoa mais adequada" para dar conselhos e reforçou a mensagem de apoio. "Cada um toma as suas decisões e há que respeitá-las. Estarei sempre ao lado de jogadores e do treinador", afirmou o craque português, que esta terça-feira também fez a antevisão a final da Liga dos Campeões com o Liverpool (sábado às 19h45).