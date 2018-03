Dado o elevado número de baixas no ataque, Jorge Jesus convocou o jovem Ronaldo Tavares, avançado que joga habitualmente na equipa B, sob as ordens de Luís Martins, e pode estrear-se hoje no conjunto principal dos leões.

O avançado, de 20 anos, treinou-se ontem sob as ordens de Jorge Jesus, tal como o guarda-redes Luís Maximiano, e os defesas Echedey Carpintier e Ivanildo Fernandes – este último também convocado para o encontro de hoje. Com 11 jogos disputados na 2ª Liga, o atacante contabiliza dois golos apontados nas partidas com o V. Guimarães B e Cova da Piedade. Convém assinalar que na equipa B, a equipa técnica tem alterado várias vezes o ataque entre Ronaldo Tavares, Ponde e Pedro Marques. Deste trio só os dois primeiros seriam opção, pois Pedro Marques ainda não tem anos suficientes de formação e, por esse motivo, não foi inscrito na UEFA.

João de Deus conhece bem o avançado, e vê em Ronaldo Tavares uma opção válida para enfrentar os checos. "Apesar da compleição, tem mais de 1,90 m, não é um ponta-de-lança de área, gosta mais de receber a bola em profundidade e com espaço. Não é um jogador tecnicamente refinado, mas faz mossa pois é forte no jogo aéreo", informa o técnico que, na temporada passada, treinou o atacante na equipa B dos leões. Assinalando ainda que o futebolista "não é um puro 9", o treinador destaca a movimentação do jovem na área. "Consegue esconder-se dos centrais e depois finaliza bem de cabeça", acrescenta João de Deus que ainda deixa um conselho ao atleta: "É o seu segundo ano na 2ª Liga, por isso já está preparado para competir. É certo que a Liga Europa é uma competição diferente, mas quando as oportunidades surgem é preciso aproveitá-las. Acima de tudo, o Ronaldo Tavares tem de desfrutar a oportunidade de poder estrear-se na equipa principal do Sporting e participar numa competição europeia". Ronaldo Tavares é uma opção para o banco, mas na ausência de Bas Dost, a possibilidade de estrear-se aumenta substancialmente.

Autor: Paulo Jorge Rocha