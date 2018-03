Ronaldo Tavares esteve ontem, pela primeira vez, no banco de suplentes num jogo da equipa principal do Sporting - contra o Viktoria Plzen (2-0) - e não escondeu a alegria por estar a receber os ensinamentos de Jorge Jesus."Aprendendo com os melhores", escreveu, no Instagram, o ponta-de-lança de 20 anos, juntamente com uma imagem sua no banco de suplentes da partida com os checos, com o técnico à sua frente a dar instruções.Ronaldo Tavares acabou por ser chamado devido às várias ausências, por lesão, no sector atacante, casos de Bas Dost, Doumbia e Rafael Leão.