Roquette: «Direção não vai fazer milagres»

José Roquette, antigo presidente do Sporting, considera positivo o trabalho desenvolvido por Frederico Varandas no primeiro ano de mandato. "Foi para mim uma surpresa, pela positiva", reconhece o antigo líder, referindo-se aos "resultados desportivos" e a "alguma recuperação" noutras áreas.

Apesar disso, Roquette está consciente de que o trabalho da atual direção não será fácil. "Os danos que foram causados pela direção anterior foram de uma dimensão que nunca aconteceu na história do Sporting. E isso tem de ser entendido pelos sócios e adeptos do Sporting como qualquer coisa que vai exigir tempo", argumenta o empresário, de 82 anos, em entrevista ao programa ‘Sob escuta’, da Rádio Observador, reforçando: "O que tem de entender-se dentro do universo Sporting é que há que dar tempo ao tempo. Esta direção, obviamente, não vai fazer milagres. É impossível passar de uma situação como aquela [invasão à Academia] que se viveu no ano passado para uma história de sucesso."

Numa entrevista em que reconhece ter feito um prognóstico demasiado "otimista" do Projeto Roquette no momento em que decidiu deixar o clube e na qual aborda também temas da vida política e empresarial, o antigo presidente mantém que o Sporting é "sustentável", mesmo não vendendo a maioria do capital social da SAD. "A maioria da SAD acho difícil, por causa daquilo que são os antecedentes e daquilo que pudesse ser a reação interna do clube", conclui.