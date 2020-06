Rosario anuncia que regularizou pagamento e renegociou dívida ao Sporting por Teo Gutiérrez

Ricardo Carloni, vice-presidente do Rosario Central, revelou ao site argentino ‘Doble Amarilla’ que o clube regularizou junto do Sporting uma tranche em falta pelo empréstimo de Teo Gutiérrez em 2016/17 e que também renegociou com os leões o que falta pagar.





"Acordamos com o Sporting um pagamento de 26 mil euros e o refinanciamento do resto da dívida pelo empréstimo de Teo", anunciou o dirigente do emblema sul-americano. O valor total em falta, antes do acordo que terá sido consumado, era de 150 mil euros.O Rosario tentou incluir jogadores no acordo, de acordo com a imprensa argentina, e o médio Joaquín Pereyra foi logo associado aos leões, mas fonte oficial dos leões desmentiu a Record o interesse no jogador de 21 anos.Teo, recorde-se, deixou Alvalade em definitivo no verão de 2017. Rumou ao Junior Barranquilla, trocando a Argentina pela Colômbia natal.