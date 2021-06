Rosier acerta o salário com o Besiktas

Mesmo sem acordo total entre Sporting e Besiktas, o lateral-direito Rosier já terá acertado o salário que vai auferir na Turquia para quando exista uma plataforma de entendimento entre os leões e as águias negras de Istambul.





Segundo avançou ontem a imprensa daquele país, o emblema ao qual o futebolista francês, de 24 anos, esteve emprestado em 2020/21 vai oferecer-lhe um ordenado líquido que pode chegar aos 1,2 milhões de euros por temporada, valor bastante superior ao que ganhava no Sporting (850 mil euros líquidos, que com impostos subia para os 1,7 milhões).Rosier, recorde-se, realizou uma época com expressão no Besiktas, participando em 37 jogos, nos quais apontou 3 golos. Sem opção de compra, os leões pretendem 5 milhões de euros, tentando os turcos baixar em 1 milhão o preço do futebolista.