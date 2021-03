Rosier ainda não definiu futuro mas já tem uma certeza: «Não quero voltar ao Sporting»

Valentin Rosier está emprestado pelo Sporting ao Besiktas e, a despeito de a época ainda não ter terminado, já deixou bem claro que o futuro não passará pelo regresso Alvalade, onde tem contrato até 2024.





"Ainda não tomei uma decisão, mas não quero voltar ao Sporting. Quando a ficar no Besiktas, não posso ainda dizer se vou ou não ficar. Por enquanto, estou apenas focado no campeonato", frisou o lateral francês, em declarações ao 'Bein Sports'.Recorde-se que no sábadona época passada e admitiu que gostou de trabalhar com Marcel Keizer e Leonel Pontes, mas com Silas e Rúben Amorim... nem por isso.