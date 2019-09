Rosier e Bolasie divididos após a estreia

Valentin Rosier e Yannick Bolasie estrearam-se pela mão de Leonel Pontes, frente ao Boavista, e a generalidade das críticas foram-lhes favoráveis, com o avançado, de 30 anos, a ser mesmo eleito o melhor jogador em campo por Record ou pela Liga de Clubes. Uma distinção que orgulha o franco-congolês, mas que é insuficiente para apagar a tristeza pelo resultado menos conseguido, como revelou ontem numa publicação na rede social Instagram. "Grande sensação ao vestir estas cores pela primeira vez. Azar, não conseguimos a vitória, mas continuamos em frente. Muito feliz ao ser premiado como Homem do Jogo no meu primeiro jogo pelo Sporting", escreveu o dianteiro cedido pelo Everton.

Sentimento semelhante ao exteriorizado por Rosier Valentin, outro dos estreantes da noite no domingo. "Não foi a estreia que sonhei. Como toda a equipa, queria ganhar. Vamos juntos para a próxima batalha", escreveu Rosier, o lateral-direito, de 22 anos, contratado ao Dijon, no mercado estival.