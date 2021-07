Rosier faz força para regressar ao Besiktas

Dado o rendimento que alcançou na Turquia na época passada, Rosier está a ser disputado pelo Besiktas – clube que representou por empréstimo do Sporting – e o Galatasaray. Os dois emblemas já formalizaram propostas visando a compra do passe do lateral-direito, e o Galatasaray apresentou a oferta mais elevada (5 M€), batendo os 4,5 M€ do Besiktas. Mediante este cenário, a SAD está inclinada a negociar com o Galatasaray, mas o jogador faz força para voltar ao Besiktas, onde se sagrou campeão. Além de estar adaptado, o francês não se sente confortável em transferir-se para um clube rival.

Excedentários a chegar

Alcochete começa a receber os excedentários do plantel. O médio Eduardo chegou ontem, enquanto o avançado Leonardo Ruiz apresenta-se hoje. Amanhã é a vez do guardião Renan. Deverão manter a forma através de treinos individualizados ou mesmo a trabalhar com a equipa B, até a SAD arranjar soluções para os colocar no mercado.