Rosier foi a novidade no regresso ao trabalho com GNR à porta da Academia

O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho após dois dias de folga concedidos por Marcel Keizer ao plantel. A novidade em Alcochete prendeu-se com a integração de Rosier nos trabalhos.O grupo trabalhou com quatro guarda-redes, incluindo o jovem costa-riquenho Anthony Walker. Já Battaglia, Ristovski e Jovane exercitaram-se no ginásio, sendo que os primeiros dois trabalharam depois no relvado.O guardião Renan Ribeiro falou aos jornalistas , que puderam assistir aos primeiros 15 minutos do treino. Destaque ainda para a presença da GNR à porta da Academia, depois de a equipa ter sido vaiada pelos adeptos no Algarve