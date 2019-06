Valentin Rosier está cada vez mais perto de ser reforço do Sporting. Record sabe que o defesa direito francês, de 22 anos, já está em Lisboa, tendo inclusivamente efetuado exames médicos esta manhã.





Cumprida esta necessária bateria de testes, faltará apenas fechar o acordo entre as partes, de momento preso por alguns detalhes entre os leões e o Dijon. Neste sentido, de referir que esté em negociação a possibilidade de guineense Mama Baldé ser incluído no negócio.Cumpridos esses derradeiros passos, o Sporting avançará então para a apresentação oficial daquele que será o primeiro reforço tendo em vista 2019/20, devendo essa mesma cerimónia acontecer no final desta semana ou no início da próxima.