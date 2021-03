Rosier lembra Sporting: «Trocámos quatro vezes de treinador; foi muito, muito complicado...»

Atualmente cedido pelo Sporting aos turcos do Besiktas, Valentin Rosier falou sobre a sua carreira em entrevista à 'France Football' e um dos temas de conversa foi precisamente a aventura (sem sucesso até vez) nos leões. Uma passagem de pouco mais de uma no onde, lembra, teve quatro treinadores diferentes - Marcel Keizer, Leonel Pontes, Silas e Rúben Amorim.





"Muitas pessoas disseram-me que ficaram surpreendidos pela minha ida para o Sporting. Aceitei a melhor proposta. Estava muito feliz. O clube estava a jogar na Europa, receberam-me quando estava lesionado e para mim foi a escolha certa. Mas trocámos de treinador quatro vezes. Gostei dos dois primeiros, mas não dos dois seguintes. Honestamente foi muito, muito complicado. Antes deste treinador [Rúben Amorim], houve um que me colocou a jogar e me tirou do dia para a noite [Silas], sem me dar qualquer explicação. Depois, quando voltei do confinamento não joguei, de todo. Mas ser bem sucedido preciso de estar feliz. Algo que não era no Sporting", assumiu o francês, que diz estar precisamente a ter essa felicidade na Turquia."Tem tudo corrido muito bem, melhor do que esperava. No início estava um pouco hesitante, porque não sabia bem, mas foi o melhor. Estamos em primeiro no campeonato, na final da Taça... Está tudo a correr muito bem!", assumiu o lateral, que quanto ao seu futuro, apesar de estar feliz, não dá a continuidade no Besiktascomo garantida: "Quero estar num lugar onde me sinta bem e confiante. Por agora quero acabar a época com o Besiktas e ser campeão. Daí em diante logo veremos".