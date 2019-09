Rosier na ressaca do jogo com o PSV: «Não foi o que queríamos»

Um dia depois da derrota diante o PSV Eindhoven, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, Valentin Rosier recorreu às redes sociais para dar conta do seu estado de espírito e deixar uma garantia aos sócios e adeptos do clube de Alvalade.



"Não foi o que queríamos. Obrigado sportinguistas pelo apoio. No próximo jogo vamos com tudo em busca da vitória!", escreveu o defesa francês do Sporting, no Instagram.