Rosier: «Não quero queimar etapas»

Já a trabalhar sem limitações desde a primeira semana de agosto, Rosier regressou aos relvados na Liga Revelação , na partida frente ao Marítimo, colocando assim um ponto final numa paragem de sete meses."Estou mesmo muito feliz", afirmou o lateral que sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito em fevereiro, quando ainda representava o Dijon."Estou contente pois as coisas estão a progredir e o melhor está para vir. Costumo dizer que é o trabalho que nos dá alegria, e há já algum tempo que não jogava, por isso não quero queimar etapas. A cada dia que passa sinto-me melhor, e penso que isso é o essencial", afirmou à Sporting TV, admitindo que sentiu algumas dificuldades."Fisicamente foi um pouco duro, mas tive sensações muito boas. A equipa jogou muito bem, ganhou e correu tudo muito bem. É diferente quando comparado com a equipa principal mas, falando do jogo, a equipa esteve bem e praticou bom futebol. Tivemos muitos adeptos na bancada e o apoio deles encorajou-me imenso".O internacional sub-21 francês também não deixou de falar sobre a sua adaptação e destacou o bom ambiente que encontrou no Sporting. "Diria que fui recebido de uma forma normal. Há quatro jogadores que falam francês e por isso é normal que fale mais com eles. Todos foram impecáveis comigo, mas ainda existe a barreira da língua. Só posso estar contente com a forma como me receberam e sinto-me bem aqui", acrescentou o jogador que garantiu estar satisfeito com a sua opção."Já sabia o que era realmente o Sporting. Aliás, todos conhecem o clube. É claro que não conhecia a realidade do lado de dentro e estou muito orgulhoso por representar este grande clube. Vou fazer tudo para corresponder".