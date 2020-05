Rosier: «O Silas não gostava de mim»

Valentin Rosier reconhece que não tem sido fácil adaptar-se aos quatro treinadores que o Sporting já teve na mesma temporada e deixou até uma confidência.

"O terceiro treinador [Silas] não gostava de mim e isso tornava as coisas complicadas. Tenho sempre de adaptar-me a cada treinador. Um pede isto, outro pede aquilo. Tens de te adaptar. É o teu trabalho. Não tenho problemas com isso. As mudanças constantes não ajudam na confiança da equipa. Mas não tenho que me queixar", revelou, num direto no Instagram ‘dfco_inside’.

Quanto a Frederico Varandas, o francês só tem elogios para o presidente leonino. "Tenho uma boa relação com ele, sem problemas. Ele é uma pessoa fixe. Não o conheço assim tão bem, mas dou-me bem com ele", contou.