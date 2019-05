Valentin Rosier, defesa-direito de 22 anos do Dijon que está referenciado pelo Sporting, encontra-se próximo de assinar pelos alemães do Friburgo.





De acordo com a imprensa francesa, o emblema da Bundesliga é o clube com mais probabilidades de garantir o concurso do jogador. Como Record noticiou a 13 de abril, o jovem é apenas um dos futebolistas identificados pela estrutura leonina.