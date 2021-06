Rosier vingou na liga turca

No lote de jogadores emprestados pelo Sporting na última temporada, Rosier foi o que mais se valorizou, pois teve o estatuto de titular no Besiktas, e ajudou o clube turco a conquistar a dobradinha.





Dado o seu rendimento, o clube de Istambul só não avançou para a compra do seu passe, pois não tinha a possibilidade de pagar o preço pedido pela SAD leonina. Ainda assim, segundo foi possível apurar, os dirigentes turcos estão dispostos a retomar as negociações, pois entendem que o jogador vale o esforço financeiro.O lateral também está disposto a ficar no Besiktas e, nesse sentindo, já recusou uma proposta do Dínamo de Moscovo, que estava pronto a pagar ao Sporting 6,5 milhões de euros – mais 1,5 M€ por objetivos.