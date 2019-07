Roy Hendriksen: «Empate não foi bom»

Roy Hendriksen, adjunto de Marcel Keizer, tirou ilações positivas e negativas do teste com o St. Gallen, em que o Sporting empatou a dois golos "O empate não foi bom dado o nosso rendimento na primeira parte em que jogámos muito bem e marcámos dois golos. Depois há a forma como sofremos os dois golos e não estamos felizes com isso. Temos de rever", alertou o holandês, na entrevista rápida à Sport TV, onde explicou a diferença de rendimento: "Foram partes diferentes. Na segunda jogaram os jovens, e sei que foi duro para eles, mas também foi bom para ganharem experiência. Eles têm diferentes qualidades. Na primeira parte estivemos muito bem, chegámos sempre primeiro à bola e não concedemos hipóteses de golo. Na segunda parte notou-se o cansaço, deixámos de pressionar e sofremos".O técnico fez ainda um balanço positivo do estágio na Suíça e mostrou estar já focado no jogo com o Club Brugge, na próxima sexta-feira. "Ainda temos um longo caminho a percorrer e estamos a dar pequenos passos. Agora temos o jogo na Bélgica e vamos preparar esse desafio", concluiu.