A RTP está a noticiar que foram constituídos mais três arguidos na operação 'Cashball', que visa o alegado aliciamento de árbitros de andebol e jogadores de futebol para favorecer o Sporting. O canal está a citar fonte do Ministério Público, mas não refere nomes.Neste momento são apenas conhecidos quatro arguidos no âmbito deste processo: André Geraldes, team manager do futebol e braço direito de Bruno de Carvalho; João Gonçalves, empresário; Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube e homem da confiança de Geraldes, e Paulo Silva, o empresário arrependido que denunciou o caso.Foram todos ouvidos quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e encontram-se em liberdade, com termo de identidade e residência.