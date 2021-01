Rúben Amorim: «A estrela que eu tenho pode fazer a diferença»

Rúben Amorim acredita que o Sporting "vai fazer um grande jogo" amanhã diante do Sp. Braga, na final da Allianz Cup. Totalmente confiante na capacidade dos seus jogadores, o treinador admitiu que o 'fator sorte' também desempenha o seu papel.





"A estrela que tenho pode fazer a diferença (risos), é um ponto a favor do Sporting. Talvez quem marque primeiro [tenha vantagem] mas não foi o nosso caso contra o FC Porto, em que demos a volta. Mas as incidências do jogo podem mudar tudo. [Jogo do campeonato] Foi muito equilibrado contra o Sp. Braga e sorriu a nós. Este jogo pode ser totalmente diferente. O nosso foco agora foi 'como vamos jogar melhor contra o Sp. Braga?'", começou por dizer, continuando:"Tenho confiança no meu trabalho e falo em estrelinha porque acho que a sorte tem parte importante na vida de treinador, não me preocupa que digam que por vezes é sorte. Quanto mais falo, mais tenho, por isso aproveito para falar (risos). Não tem a ver com autoconfiança", acrescentou.Depois de na época passada ter levado o Sp. Braga à conquista do título na prova, Amorim surge novamente na final mas por outra equipa e explica o que mudou de lá para cá: "Estou mais preocupado com os meus jogadores, quero mais que eles ganhem do que eu, pois dão tudo. Se o ano passado estava mais preocupado comigo, por ser o meu início de carreira, hoje estou mais preocupado com eles, que quero que ganhem."Amorim foi ainda questionado sobre se existem jogadores de primeira parte e de segunda parte: "penso que não, mas temos de ter sempre no banco quem possa mudar o jogo. Há jogadores que não conseguem entrar no jogo, por serem mais lentos ou porque demoram a adaptar-se. Aí podemos falar de jogadores que jogam muito melhor de início do que quando entram. No nosso caso temos é jogadores que querem atuar como titulares. Têm muita ambição e quando têm 20, 15 minutos dão o máximo."