Rúben Amorim: «A melhor forma de jogar o próximo jogo é ganhar o anterior»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo entre Sporting e Portimonense, agendado para as 20h30 deste sábado, a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS.





Em declarações na conferência de imprensa, o treinador leonino quis centrar as suas atenções no duelo com os algarvios, recusou-se a abordar o Clássico com o FC Porto agendado para a próxima jornada, comentou a ronda europeia dos clubes portugueses e elogiou, uma vez mais, o seu grupo de trabalho."Não tenho dúvidas da motivação deles e da ambição, pois pensam todos da mesma forma. Estamos alinhados, vai tudo correr bem. Eles jogam no Sporting, não há maior motivação. O que eles querem é vencer para na próxima temporada estarmos em mais competições para podermos jogar mais. O jogo do FC Porto não existe para nós, o que existe é o do Portimonense. Vamos preparar o jogo, queremos entrar na máxima força e depois prepararemos do jogo do FC Porto", começou por dizer o técnico leonino.

O que Rúben Amorim aprendeu com Coates?

"Eu não tenho a mínima dúvida de que existe um pouco de Coates em todos nós. Não é uma pessoa exuberante. Faz o trabalho dele, que é jogar futebol, transmite confiança e liderança aos colegas. O que eu aprendi com ele é que ele mostrou que é muito mais jogador do que eu pensava. Espero que fique muito mais anos no Sporting porque precisamos dele. Vai ser capitão por muitos anos a meu ver."



"O importante é vencer este jogo"

"O importante é vencer este jogo porque vencendo já estamos a jogar o próximo. A melhor forma de jogar o próximo jogo é ganhar o anterior. É sempre importante estar à frente dos rivais. Temos de preparar os nossos jogos e ganhar os nossos jogos. A relação dos pontos é muito subjetivo. Agora vamos focar-nos no jogo com o Portimonense, depois vamos jogo a jogo com temos vindo a fazer."

Adeus prematuro na Liga Europa foi um passo fundamental?

"Não sabemos, tivemos mais tempo para trabalhar mas não sabemos. O facto de termos saído cedo de uma competição europeia podia ter abalado a confiança da equipa. Espero saber para o ano. É de realçar que os clubes portugueses jogam contra equipas com grandes orçamentos e de grandes ligas. O FC Porto ganha à Juventus, se virmos o jogo foi superior. Mas isto também serve para dar valor ao que o Sporting tem vindo a fazer, porque olhamos para a classificação e o Sporting vai na frente, com jogadores da sua formação. É sempre uma situação benéfica para o campeonato."

Discurso que tem com a equipa sobre os jogos que faltam?

"Não temos um trabalho muito específico. O grupo é muito equilibrado entre juventude e experiência. Quando as coisas estão mais sérias metemos o Quaresma lá para o meio e aquilo alegra, quando precisamos de pessoas mais sérias metemos o João Pereira. O Adán jogou nos melhores clubes do Mundo, o Feddal jogou numa das melhores ligas do Mundo. Temos essa sorte. Principalmente os resultados ajudam a fazer essa gestão."

Uma das equipas europeias com menos golos sofridos - que impacto tem?

"É muito importante porque quando nós jogamos no campeonato é sempre bom ter uma equipa que sofre menos golos e com jogadores que conseguem resolver jogos na frente. O Adán tem estado muito bem e tudo tem ajudado, mas a forma como eles se têm ajudado, contra o Paços, contra o Benfica, é mérito dos jogadores e é fundamental para se vencer no campeonato."