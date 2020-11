Rúben Amorim: «A minha carreira está como o Sporting»

Após a goleada do Sporting em Guimarães (0-4), que permitiu aos leões reforçarem a liderança da Liga NOS, Rúben Amorim lembrou que tudo está ainda no "início".





O resumo do V. Guimarães-Sporting: golos, casos e outros lances O resumo do V. Guimarães-Sporting: golos, casos e outros lances

"A minha carreira está como o Sporting, tudo no início e duas derrotas podem mudar tudo completamente. A minha equipa técnica já evitou que eu fizesse muitos disparates", afirmou Amorim quando questionado sobre o facto de ter sido considerado pela ESPN um dos sete treinadores mais promissores."Apesar de ser novo, tenho mais anos de futebol que eles e devemos estar felizes. Os jogadores do Sporting não ganharam nada mas eles têm de se divertir no balneário. Quero é que dias depois estejam prontos para começar tudo de novo. Podemos melhorar muito, fizemos um excelente jogo, esteve sempre controlado mas não dominado. Mas há coisas que eles já fazem muito bem e há que realçar isso.""[Pote e Nuno] estão a colher os frutos da equipa. A qualidade deles não melhorou assim tanto em dois meses mas sim a qualidade dos que estão ao lado deles. João Mário? Sendo um jogador experiente, aproveito para lhe dar indicações, como ao Neto ou Seba.""É a mesma equipa que enfrentou o Gil há uma semana, só que temos jogos ou mais menos inspirados. Uma semana para preparar é vantagem mas quero é ganhar os jogos. Se tiver mais tempo que os outros, maravilha."