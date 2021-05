Rúben Amorim aborda mercado e situação de João Mário: «Agora entram muitas coisas...»

Com o título de campeão conquistado, o Sporting começa já a olhar para a próxima época e Rúben Amorim espera manter os seus jogadores.





"Está tudo falado há algum tempo, da mesma forma que preparamos esta época já estamos a pensar na outra. Há jogadores que, para mim, não podem sair do Sporting, preferíamos não vender e não comprar, sabendo que vamos para um patamar diferente, para a melhor competição do mundo. Temos de ver o momento em que o Sporting está, ganhámos um título... O Tiago Tomás vai ter de continuar a crescer, o Dani, o Matheus. Vão chegar jogadores, mas se não saírem não vêm mais jogadores", disse na antevisão ao jogo com o Marítimo (amanhã, 21H45).Sobre a vontade de João Mário continuar no Sporting, como garantiu em entrevista a Record , Rúben Amorim foi claro."João Mário foi um jogador que nos deu muita confiança, experiência. Ele não é jogador do Sporting, fez parte do plantel, mas agora entram muitas coisas... É jogador do Inter, toda a gente sabe os valores que recebe. É diferente dos outros quatro médios, onde temos de juntar tudo e ver o que se pode fazer. O Sporting já disse, o João já disse, mas entram situações que nós não controlamos. Sem a saída do João não entrava nenhum médio".