Rúben Amorim abraça enfermeiro do Benfica

Rúben Amorim, treinador do Sporting, e Duarte Pinto, enfermeiro do Benfica, trocaram um abraço antes do jogo iniciar. A amizade entre ambos vem dos tempos em que o técnico jogou no clube da Luz, o que aconteceu por duas vezes, entre 2008 e 2015, altura em que Duarte Pinto já exercia funções no Benfica.

Rúben Amorim também cumprimentou João de Deus, o adjunto de Jorge Jesus que orientou a equipa no lugar do amadorense, que recupera da Covid-19

Também antes do jogo, os leões Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma e a águia Gonçalo Ramos estiveram algum tempo à conversa.